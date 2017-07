Incendio sul litorale, le fiamme toccano Marina di Grosseto

Un vasto incendio, l’ennesimo nell’arco delle ultime settimane, ha colpito l’area del litorale e della pineta di Grosseto, un’area fitta di spiagge, campeggi e case di vacanze. Le fiamme sono arrivate a intaccare le zone al margine del centro abitato di Marina di Grosseto: si registrano anche due ustionati.

Così il quotidiano digitale ilgiunco.net descrive la scena a Marina intorno alle 21.45 di domenica 16 luglio:

Si registra Scena da apocalisse in via dei Platani a Marina di Grosseto dove sono decine le carcasse delle auto distrutte completamente dalle fiamme. Il fronte del fuoco si è esteso per decine di metri travolgendo oltre alla vegetazione della pineta le auto che erano parcheggiate in quella zona. Auto che bruciando sono esplose. Incredibile il lavoro dei vigili del fuoco che hanno dovuto fronteggiare oltre alle fiamme la forze del vento che soffiava verso il mare e spingeva il fuoco contro le case che per fortuna sono state interessate solo parzialmente a livello di giardini, ingressi e facciate (qui la cronaca del Giunco, con video e foto)