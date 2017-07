Fuori strada nella notte, auto trancia un tubo del gas

Leggiuno - incidente via Donizetti

Incidente stradale questa notte a Leggiuno.

Attorno alla una e 45, in via Carducci un 31enne ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, andando a sbattere contro la cancellata di un’abitazione, al civico 27.

Nell’incidente l’auto ha tranciato di netto il tubo del gas dell’abitazione e sono dovuti intervenire d’urgenza i Vigili del fuoco per evitare danni legati proprio alla fuga di gas.

“Siamo saltati dal letto per la forte botta e con la grande paura che la casa saltasse in aria – racconta la nostra lettrice Francesca che abita nella casa dove l’auto è andata a sbattere – Voglio ringraziare i vigili del fuoco di Ispra per il loro operato, per fortuna esistono questi eroi”.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe fatto tutto da solo e non ci sono altre vetture coinvolte.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate, che hanno trasportato il ferito all’Ospedale di Circolo di Varese per gli accertamenti.