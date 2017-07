tre auto coinvolte

Incidente con quattro auto coinvolte, caos sulla Sp 57, la strada che porta dal Ponte di Vedano verso Gazzada Schianno, all’altezza di Lozza. È successo intorno alle 18.15 di venerdì 7 luglio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di Areu.

Per cause ancora in fase di accertamento le quattro autovetture sono entrate in collisione e sei le persone ( di 38, 45, 51, 55, 71, 88 anni) che hanno riportato ferite non gravi.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Il traffico nella zona è rimasto bloccato nelle due direzioni.