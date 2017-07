Incidente e malore, doppio intervento dell’elisoccorso nelle valli

Foto varie

Doppio intervento dell’elisoccorso del sistema 118 sui cieli delle valli varesine.

Il rumore degli elicotteri è stato segnalato anche da alcuni lettori. Si tratta di due diversi episodi, avvenuti in territorio dei Comuni di Cunardo e Cuasso al Piano in Valceresio (foto d’archivio).

Il primo episodio è avvenuto alle 16.40 in via del Maglio a Cunardo : automedica e ambulanza sono intervenute, insieme all’elisoccorso, per recuperare in codice rosso un 66enne che ha avuto un episodio medico acuto (è stato trasportato in ospedale a Luino). L’uomo ha accusato un infarto mentre si trovava in un bar ed è stato subito allertato il 118. Nell’attesa la farmacista del paese ha cercato di rianimare l’uomo con un defibrillatore e ha iniziato le manovre per la rianimazione.

Alle 17.20 il secondo intervento, per un’auto che si è ribaltata alla base della salita a tornanti che unisce Cuasso al Piano con Cavagnano. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’auto due persone, e i carabinieri.