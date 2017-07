Incidente in via Giusti, due ambulanze sul posto

ambulanza incidente Cassano Magnago

Massima allerta in via Giusti a Somma Lombardo dove due ambulanze insieme ad un’automedica stanno intervenendo in seguito all’allarme lanciato per un incidente.

Le informazioni sono ancora molto frammentarie e non è chiaro se sia coinvolto una moto o se si tratti dell’investimento di un pedone. Il fatto è accaduto intorno alle 17.50 di martedì 18 luglio.