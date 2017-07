Incidente sul Sempione, una lettrice cerca testimoni

Gallarate Corso Sempione

Un incidente sul Sempione e una delle persone coinvolte che se ne va, senza fornire i suoi dati. È l’episodio che la nostra lettrice Eleonora chiede di diffondere, nella speranza che ci sia modo di identificare l’automobilista – a suo dire una donna – coinvolta e allontanatasi.

È successo martedì 18 luglio, verso le 22.20. «Un uomo transitava con la sua moto sul corso Sempione da Somma Lombardo verso Gallarate» spiega Eleonora. «All’altezza del birreria Das Faas un’automobile proveniente da Gallarate, gli ha tagliato la strada per entrare nel parcheggio della birreria. Il motociclista dopo una brusca frenata è caduto sull’asfalto. Sono intervenuti subito i clienti del pub in aiuto al motociclista, nel frattempo sono arrivati sul posto l’autoambulanza ed i vigili urbani, preciso che l’ uomo è in ospedale ma non è grave». Questa la ricostruzione avanzata dalla lettrice: «Purtroppo ci si è resi conto che la persona che aveva tagliato la strada al povero malcapitato se n’era andata, facendo così omissione di soccorso. Cerco persone presenti al pub quella sera che possano dare maggiori informazioni sull’automobilista che si è dato alla fuga».

«Tutti possono sbagliare ma bisogna poi ammettere le proprie responsabilità e non darsela a gambe», conclude la signora Eleonora. Sull’episodio si sta muovendo anche la Polizia Locale di Gallarate e ha raccolto alcune testimonianze: l’indagine è ancora in corso e non vengono rilasciati altri dettagli.