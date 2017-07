Incidente sulla sp29, automobile si ribalta

I vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti nel comune di Cuasso al Monte (Va), in via Dalia – SP 29, per incidente stradale intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’urto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale e gli occupanti sono rimasti incastrati.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli, liberato mediante l’uso di una cesoia le persone e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Coinvolti nell’incidente un uomo di 44 anni e 74 anni, una donna di 72, trasportati all’Ospedale di Luino e Varese in codice giallo.