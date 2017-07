Incontri d’agosto sotto gli ulivi

monte bernasco parco ulivi

La parrocchia di san Michele Arcangelo, a Bosto di Varese, e l’associazione l’Olio di sant’Imerio organizzano una serie di pomeriggio domenicali, culturali e ricreativi.

Tutti gli appuntamenti sono la domenica, alle 16.30, al parco degli ulivi in via monte Bernasco, laterale di viale Europa. In caso di maltempo gli incontri si terranno nella sala parrocchiale di Piazza Buzzi, 2A

IL PROGRAMMA

Domenica 6 agosto: “Protestantesimo: valori da condividere”

Relatore: don Enrico De Capitani

Segue “Spizzichi di teatro”: attore Dante da Groppello

Domenica 13 agosto: “Cattolicesimo: valori da condividere”

relatore Italo Pons, pastore protestante-valdese

Cornice all’incontro: “Assaggi specialità culinarie di famiglie bostesi”

Domenica 20 agosto: “I giovani ci parlano di una loro scelta missionaria”

relatori: rappresentanti dell’ associazione VIDES

Sfondo all’incontro: momenti musicali della cantastorie Diana Ceriani

Domenica 27 agosto: “Il ruolo delle donne nel pontificato di Papa Francesco. I più piccoli raccontano il Papa”

relatrice Alessandra Buzzetti, giornalista, scrittrice, vaticanista

Seguono domande e curiosità