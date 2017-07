Incontro sul welfare aziendale

ville ponti generica varie

Venerdì 14 luglio dalle 10 alle 17 nella Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville ponti si terrà un seminario a numero chiuso sul welfare aziendale valido per i crediti per la formazione continua (1 credito/ora). Interverranno Luca Caratti, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, e Gianni Marcantonio, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

IL TEMA DELL’INCONTRO – A partire dal 1° gennaio scorso, la Legge di Stabilità 2016 ha provveduto a modificare in più punti l’art. 51 del T.U.I.R. conferendo un nuovo slancio al welfare aziendale e ai premi di produttività. Nel corso verranno quindi analizzate, con taglio pratico e operativo, le intervenute novità con l’obiettivo di giungere alla predisposizione di un regolamento aziendale e di un contratto per la remunerazione dei premi di produttività. La giornata, divisa in due parti durante le quali si approfondiranno i riflessi sia fiscali e che previdenziali e si analizzeranno i recenti interventi di prassi, è rivolta a consulenti del lavoro, amministratori del personale che vogliono approfondire e realizzare il welfare aziendale, in particolare quello che prevede il riconoscimento al personale di flexible-benefits, anche tramite strumenti informatici web-based e analizzare i risvolti sul costo del lavoro Per raggiungere tale obiettivo, con tecnica laboratoriale, si sperimenterà l’utilizzo di un ausilio informatico utile per gestire il paniere di beni messi a disposizione del dipendente.