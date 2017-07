Infarto al bar, muore 66enne

Foto varie

Intervento dell’elisoccorso in codice rosso nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno, a Cunardo. Un uomo di 66 anni ha avuto un infarto mentre si trovava in un bar di Via del Maglio e sono scattate le operazioni di soccorso. Le persone presenti infatti, hanno chiamato il 118 mentre la farmacista del paese è intervenuta immediatamente con un defibrillatore e ha iniziato le manovre per la rianimazione dell’uomo.

Una volta arrivato l’elisoccorso l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Luino ma per lui non c’è stato nulla da fare.

