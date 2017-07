Inizia la settimana del Messico a Latinfiexpo

busto arsizio varie

Domenica 9 luglio dalle ore 19.30, Latinfiexpo inaugura la seconda settimana dedicata ai paesi dell’America Latina con il Messico alla presenza della Console Titolare del Messico Marisela Morales , delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio di Varese.

Il programma a cura delle cura delle Associazioni “Viva México”, “México de mis colores”,” Asociación Mexico per tutti”, “Associazione cultura messicana in Italia”, “México sobre la piel” prevede la presentazione del liquore tipico de Messico “ El tequila” e il racconto del Lago “Xochimilco” uno dei laghi che formano la valle del Messico, nel cuore del Paese, famoso per le imbarcazioni colorate, tipiche messicane, che trasportano principalmente i turisti.

La serata si concluderà con l’ esibizione di danza regionale:” México sobre la piel”. La “Sala delle Nazioni”, espressamente dedicata a queste iniziative, per l’occasione sarà allestita con stand dai colori stile “Xochimilco”, artigianato messicano e costumi tipici.