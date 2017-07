Iniziati i lavori per i carotaggi sotto il campanile del Bernascone

Campanile san vittore elisabetta cacioppo

Sono iniziate le operazioni per realizzare i carotaggi esplorativi, cioè il prelevamento di campioni di roccia dal sottosuolo della torre campanaria del Bernascone. Lunedì 24 luglio, martedì 25 e mercoledì 26 saranno aperti i punti di verifica per consentire i prelievi fino a 2 metri circa. Verrà asportata la pavimentazione e tutte le sere gli scavi saranno opportunamente coperti e non accessibili. Ad agosto, dal 7 al 10, saranno eseguiti i carotaggi e venerdì 11 le indagini geognostiche, saranno ultimate.

Successivamente si valuterà quanto riscontrato in fase di scavo, che sarà eseguito tutto a mano, e secondo gli accordi e verifiche in loco del rappresentante della Soprintendenza dei Beni Artistici, Archeologici e Architettonici di Milano. Lunedì 31 sarà nuovamente tutto chiuso e posata la tubazione necessaria per gli interventi successivi. Tali indagini oltre a fornire i dati e le informazioni dal punto di vista geologico offriranno nuove notizie in rapporto alla situazione archeologica nelle immediate vicinanze del campanile.

Il tutto è fondamentale per l’approfondimento adeguato e motivato dalle necessità del progetto di restauro. Ultimati ricerche e studi necessari, verrà ripristinata la pavimentazione in analogia con quella già esistente. (Fonte Decanato di Varese)