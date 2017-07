Investe un ciclista e scappa, preso grazie ai testimoni

ciclista investito apertura investimento generica

Cittadini in prima linea per la sicurezza della città. Le segnalazioni dei legnanesi sono sempre più importanti per le attività di salvaguardia e tutela della serenità cittadina. «Ne sono la dimostrazione -commenta Maira Cauccucci, assessore alla Polizia Locale di Legnano- due interventi che la Polizia Locale di Corso Magenta ha effettuato venerdì 28 luglio, in via Gilardelli e in corso Sempione».

Il primo episodio è avvenuto alle 22. Dopo un incidente stradale tra un’automobile e un ciclista, le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire da alcuni passanti dopo la fuga dell’automobilista. È accaduto all’altezza della rotonda che collega corso Sempione e via Lampugnani. Per futili motivi è nato un diverbio tra l’automobilista e il ciclista in seguito del quale il primo, ha ingranato la marcia e con l’automobile si è fiondato contro il ciclista facendolo cadere a terra riportano lesioni che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

Il conducente dell’auto ha pensato bene di fuggire, ma alcuni passanti lo hanno seguito e hanno trascritto il numero di targa dell’autoveicolo che ha permesso ai militari del comando dei Carabinieri di rintracciarlo e identificarlo per poi accompagnarlo al comando della Polizia Locale di corso Magenta dove è stato sottoposto all’esame etilico, risultato positivo. L’uomo è stato denunciato per il reato di violenza privata, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza. Per il ciclista, fortunatamente, solo tanta paura e nessuna lesione grave.

«Questa è la dimostrazione che i cittadini devono sentirsi parte attiva per la sicurezza della propria città -conclude l’assessore Cacucci-. Gli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione sono tanti e invito i cittadini a utilizzarli e a segnalare, con una telefonata, una fotografia, un messaggio sui social network, qualsiasi situazione di disagio perché così la Polizia Locale e le forze dell’ordine del territorio hanno la possibilità di intervenire con tempestività ed efficacia».

L’altro episodio è avvenuto invece sempre alle 12,30 di venerdì, quando un cittadino rumeno di etnia Rom, con dimora a Milano, è stato sorpreso mentre era intento a effettuare attività di accattonaggio molesto. Gli agenti del comando di Corso Magenta, grazie alle segnalazioni di residenti, sono intervenuti e hanno provveduto a identificarlo: dalle verifiche rilevate grazie all’ausilio del terminal del ministero dell’Interno è emerso che su l’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso da Tribunale di Milano per reati vari. Dopo le formalità relative al foto-segnalamento, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Busto Arsizio.

