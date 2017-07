Investe un giovane in moto e non si ferma

ambulanza notte apertura

Investe un ragazzo in moto e si allontana senza prestare soccorso. È accaduto ieri sera, attorno alle 23.20 in via Sanvito Silvestro a Varese.

Un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua Vespa, stava percorrendo la strada in direzione Masnago quando, all’altezza di Largo Risorgimento, un’auto gli ha tagliato la strada per immettersi in via della Brunella. La vettura ha preso in pieno la motocicletta e il giovane è stato sbalzato a terra.

Immediati i soccorsi da parte del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Varese da cui è stato dimesso questa mattina.

Non distante dal luogo dell’incidente ci sono le telecamere di una banca. La polizia locale, che indaga , ha il numero parziale della tarda della vettura, che dovrebbe essere un’utilitaria di colore scuro.

Chiunque abbia assistito allo scontro è pregato di fornire ulteriori dettagli al comando dei vigili.