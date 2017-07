Investimenti e infrastrutture, il piano del governo e le ricadute per il territorio

Foto varie

Prosegue la serie di incontri e dibattiti in programma alla Festa de l’Unità della Schiranna. Dopo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il responsabile organizzativo della segreteria nazionale Pd, Andrea Rossi, lunedì sarà la volta di Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si parlerà di investimenti in infrastrutture, e in particolare del piano del governo per la crescita e delle ricadute per il territorio. Insieme a Del Basso De Caro interverranno anche Maria Chiara Gadda, deputato del Partito Democratico nonché componente della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, il segretario regionale Pd, Alessandro Alfieri, e il sindaco di Varese, Davide Galimberti. L’appuntamento è dunque per lunedì a partire dalle ore 21.