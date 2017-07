Investimenti sbagliati, assolto promotore finanziario

Il promotore finanziario di Varese di 47 anni accusato di truffa aggravata da due clienti è stato assolto perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso, oggi (mercoledì 5 luglio) il tribunale di Varese, dopo che l’avvocato difensore Marco Lacchin aveva sostenuto, in aula, che il suo cliente non si era appropriato di alcun profitto e che una parte degli investimenti erano comunque stati autorizzati dagli stessi clienti. Il tribunale non ha negato che le operazioni di investimento fossero state scadenti, però non ha ravvisato la truffa nella condotta del promotore. La vicenda si sposterà probabilmente sul piano civilistico, ma intanto ogni accusa è decaduta.