Investire sulle ciclabili la strategia di rilancio del Nord Varesotto

«Ottimo risultato anche per il percorso di animazione territoriale in provincia di

Varese: ieri, a Cassano Valcuvia, è stata approvata la strategia d’Area proposta dalla Comunità Montana Valli del Verbano di concerto con la Comunità Montana del Piambello».

A dichiararlo è il sottosegretario di Regione Lombardia alle Politiche per la

Montagna e alla Macroregione alpina (Eusalp) Ugo Parolo, in merito alla conclusione della fase di animazione territoriale della Strategia di sviluppo locale dell’Area denominata ‘I Laghi in Bicicletta’, selezionata tra le finanziabili a valere sul

Fondo di Regione Lombardia per lo sviluppo delle Valli prealpine.

L’OBIETTIVO – «L’intervento di rilievo su cui si basa l’intera Strategia – spiega Parolo – prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale che consenta di unire il Lago Maggiore con il Lago di Varese e con quello di Lugano. Grazie alle risorse messe a disposizione dal fondo regionale, si potranno non solo attuare alcuni stralci di questo grande progetto di attrattività turistica, ma anche dare avvio ad un

processo valorizzazione delle valli comprese tra i laghi, come la Valcuvia e la Valganna».

GESTIONE DELLE RISORSE – «Saranno garantiti – prosegue il sottosegretario – 1.600.000 euro cofinanziati per oltre il 20 per cento nei Comuni di Porto Ceresio, Cuasso al Monte, Bisuschio, Cuveglio, Cuvio, Germignaga, Cittiglio e Gemonio».

«Le risorse a disposizione – conclude – permetteranno la realizzazione di 5 interventi, fra i quali la realizzazione di 3,8Km di pista ciclabile dal comune di Porto Ceresio a quello di Bisuschio e quasi 2 km di pista nel territorio della Comunità Montana del Verbano, andando cosi’ a collegare Cuveglio con Cuvio e ancora Cittiglio con Brenta e avvicinandosi al completamento della Luino-Laveno».