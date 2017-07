Investito in scooter alla rotonda di Premezzo

Gallarate

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto alla rotonda di accesso a Premezzo, all’ingresso del Comune di Cavaria venendo da Gallarate.

(foto inviata da un lettore).

Il 118 è intervenuto in posto con un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Gallarate, in codice giallo (ferito, ma non in pericolo di vita). Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale, cui spetta la ricostruzione della dinamica dell’incidente.