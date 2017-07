Ipotesi Ceriani assessore a Tradate. Lascia lo staff del sindaco Fagioli?

Tradate, bandiere a lutto in municipio (inserita in galleria)

C’è attesa anche a Saronno per conoscere la Giunta tradatese che domani (giovedì) sarà presentata in consiglio comunale. Ad interessare è soprattutto l’indiscrezione secondo cui a ricoprire il ruolo di assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici ci sia Claudio Ceriani.

Ex direttore generale del comune tradatese e dirigente in Provincia Ceriani dovrebbe, secondo quanto trapelato, diventare uno degli esponenti della Giunta di Dario Galli.

Un nuovo ruolo che potrebbe riservare sorprese anche nella città degli amaretti. Come sarà riorganizzato lo staff del sindaco Alessandro Fagioli? Difficile a dirsi anche alla luce della grande riservatezza mantenuta dall’Amministrazione sul tema dopo le polemiche che, la creazione dello staff del primo cittadino aveva scatenato a poche settimane dall’elezione di Fagioli. La scelta di mantenere un basso profilo confermata dalla mancata presentazione ufficiali dello stesso Ceriani e anche dalla mancata comunicazione quando si è ridefinito il suo ruolo all’interno dell’Amministrazione un anno fa.