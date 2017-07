JazzAltro arriva a Gorla Maggiore con il Wonderland Trio

Foto varie

Venerdì 21 luglio alle ore 21.00, presso il giardino interno di Palazzo dell’assunta a Gorla Maggiore (Piazza Martiri della Libertà – ingresso 8 euro intero – 5 euro ridotto studenti o tessera ARCI), per il festival JAZZaltro si esibirà il Wonderland Trio composto da Sonia Spinello vincitrice, proprio con il progetto Wonderland, di un Award come miglior voce femminile del 2016 in Giappone -, Roberto Olzer, uno dei pianisti più affermati a livello europeo, e Fulvio Sigurtà, uno dei trombettisti più quotati sulla scena nazionale.

JAZZaltro giunge alla VIII Edizione consegnando al territorio una realtà ormai ben consolidata, frutto di collaborazioni storicizzate con amministrazioni comunali, Associazioni, Comunità, Enti e Proloco. Anche quest’anno propone una scelta musicale di qualità in un’ottica di accrescimento culturale ed aggregazione sociale. JAZZaltro, nel corso degli anni è riuscito a creare una vera e propria rete di contatto che anima per diversi mesi la proposta culturale delle periferie, le quali, in una Lombardia milano-centrica, spesso appaiono svantaggiate dal punto di vista della proposta culturale. Anche quest’anno, passando per la valorizzazione di spazi, location e contesti di grande bellezza, JAZZaltro propone un cartellone ricco di illustri ospiti internazionali, mettendo l’accento sulla commistione come punto di forza della musica, in modo da accendere l’interesse per l’interdisciplinarietà tra generi, stili e forme d’arte in genere.

Sonia Spinello nasce nel 1974 in provincia di Pavia, si avvicina al canto sin dalla giovane età studiando, tra gli altri, con Marco Roncaglia, Paola Milzani, Angela Baggi, Riccardo Del Togno. Nel 2001 studia presso il Centro Jazz di Torino. Nel 2005 segue il “Corso di perfezionamento insegnanti di canto” con Neil Semer alla Manhattan School of Music di New York. Nel 2007 partecipa a seminari con Loretta Martinez (Voicecraft) e Albert Hera (Circle Song). Nel 2008 studia all’Istituto Baravalle di Fossano (CN). Collabora come solista e corista con diverse formazioni e musicisti, tra gli altri: Gianni Cazzola, Fabio Buonarota, Marco Micheli, Rodolfo Guerra, Yuri Goloubev, Roberto Olzer, Carmelo Isgrò, Marcello Testa, Mauro Beggio. Dal 2008 al 2012 è co-autrice e compositrice di numerosi brani di musica pop insieme a Chuck Rolando (Sony Music) e Riccardo Del Togno.

Si esibisce in molte rassegne e jazz club d’Italia: Spotorno in Jazz, Ameno Blues, Orta jazz Festival, Teate Winter Festival, Jazz and More, Pianfiorito in Jazz, JAZZaltro, Winfried Gruber, Candiani Groove, Jazz inalta Quota. Da oltre quindi anni si dedica alla didattica e alla sperimentazione vocale. Attualmente, insieme a Lorenzo Cominoli ricopre il ruolo di direttrice di “Four Music School” la scuola di musica del Teatro Rosmini di Borgomanero dopo aver fondato il “Jazz Club Borgomanero” Nel maggio del 2015 viene pubblicato “Billie Holiday Project”, primo disco dell’omonimo progetto, per Abeat Records, un viaggio nella vita di una delle più grandi interpreti del jazz.

I prossimi appuntamenti di JAZZaltro

Sabato 15 luglio The Legendary Johnny O’Neal Trio (Sacconago)

Venerdì 21 luglio Wonderland Trio (Gorla Maggiore)

Domenica 23 luglio Flamencontamina (Gorla Minore)

Domenica 6 agosto Fatsology (Legnano)

Venerdì 29 settembre Moroni, Cucchiara, Bagnoli (Olgiate Olona)

Venerdì 6 ottobre, Max De Aloe (Olgiate Olona)

Lunedì 13 novembre, Gaia Cuatru & Paolo Fresu (Legnano)