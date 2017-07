Jozsef Dibak conquista la Francia con i suoi cavalli

Foto varie di sport

È ungherese di origine ma vive da anni a Varese, più precisamente a Mustonate, dove si occupa di ciò che gli riesce meglio: allenare e condurre i cavalli.

Jozsef Dibak si è messo in luce nello scorso fine settimana a Chablis, in Borgogna, località famosa per il vino omonimo nella quale si disputa il CAI3*, manifestazione di equitazione che richiama concorrenti da tutta Europa.

Nella categoria “Pariglie” (Horse Pair) Dibak ha battuto la concorrenza grazie ai suoi splendidi Elorus, Ferry Beaty e Twilight con i quali ha totalizzato un punteggio di 150,80. Alle sue spalle due francesi, Franck Grimonprez (153,94) e Frederic Bousquet (157,06) che non sono riusciti a insidiare il talento magiaro-varesino.