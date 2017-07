Killer Bees “costretti” a giocare in Italia

Hockey su Ghiaccio

A seguito delle delibere federali scaturite nel corso dell’ultimo anno, alcune società italiane che partecipavano a campionati stranieri sono state richiamate a giocare all’interno dei campionati organizzati su territorio italiano dalla Fisg.

Tra queste ci sono i varesini Killer Bees, che in pochi anni dalla fondazione hanno conquistato grandi risultati nei campionati elvetici, portandosi a casa pochi mesi fa anche la Coppa Ticino.

Già lo scorso anno, con una delibera preliminare, era stata ventilata l’ipotesi di una decisione in tal senso per la stagione a venire da parte della Federazione Italiana, decisione confermata da una delibera dello scorso febbraio.

«L’unica opzione percorribile – spiegano i dirigenti varesini –, per rimanere in terra elvetica, sarebbe stata quella di fondare una nuova società con sede in territorio svizzero che però si allenasse e giocasse solo oltre confine. Questo avrebbe comportato delle conseguenze sia in termini di costi, a cominciare dal dover effettuare tutte le procedure di transfer card illimitati di tutti i giocatori italiani per ottenere i permessi di gioco, sia in termini di perdita di identità vedendo svanire l’idea stessa di un team italiano, con giocatori italiani, impiegato in un campionato estero. Inoltre, optando per questa procedura la nuova società sarebbe stata comunque esclusa, secondo regolamento dello Swiss Ice Hockey, da tutte le finali di campionato in quanto tutti i giocatori italiani sarebbero risultati stranieri non essendo di primo tesseramento svizzero. Questo particolare punto, ha indotto la società a non prendere in considerazione l’ipotesi di trasferire il club oltre confine».

Queste le parole di Matteo Cesarini, presidente del club: «Dal nostro primo anno di partecipazione al campionato svizzero abbiamo ottenuto una promozione, seguita nel secondo anno dalla vittoria nel campionato di Terza Lega. Successivamente abbiamo sempre partecipato con continuità, allestendo sempre un organico competitivo, ad altre numerose stagioni con risultati sempre vicini al vertice. Lo scorso anno abbiamo conquistato per la prima volta la Coppa Ticino, un trofeo che mai era stato vinto da un club straniero e che, con grande rispetto, abbiamo portato al PalAlbani. Abbiamo ottenuto tutte le vittorie che il regolamento, essendo comunque noi stranieri, ci ha consentito di conseguire. Resta solo il rimpianto di non poter allestire un team per puntare alla promozione in Seconda Lega, quando sarebbe stato finalmente possibile grazie alle novità regolamentari elvetiche. Ora è il momento di fare tesoro di quanto abbiamo vissuto, mettendoci subito al lavoro per sfruttare la nostra esperienza oltreconfine come valore aggiunto da utilizzare in patria, in quella che sarà una sfida del tutto nuova e che speriamo possa offrire, oltre che risultati sportivi positivi, anche un termine di paragone accettabile in termini organizzativi».

Questo il comunicato dei Killer Bees: