Kit da “fai da te” a spese del ferramenta: arrestato 33enne

Kit da faidate a spese del ferramenta: arrestato 33enne

Domenica sera i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 33enne di origine egiziana, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con l’accusa di furto.

L’uomo è entrato come qualunque cliente all’interno di un negozio di faidate alla periferia cittadina, si è impossessato di alcuni utensili prelevati dagli scaffali, nascondendoli sotto l’abbigliamento e in una borsa. Nell’avvicinarsi verso l’uscita, anziché imboccare la fila delle casse, ha preferito optare per l’“uscita senza acquisti”, dove però è stato bloccato e trattenuto da personale dipendente del negozio che avevano notato il suo atteggiamento guardingo. Immediata la chiamata alla stazione cittadina dei carabinieri che ha inviato sul posto una pattuglia.

Giunti sul posto, i militari hanno perquisito il 33enne trovando nelle tasche e nella borsa la refurtiva. Il valore degli attrezzi era di circa 300 euro. Dichiarato in arresto, il 33enne è stato accompagnato in caserma in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella mattinata di lunedì al tribunale di Busto Arsizio.