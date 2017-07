Kustom Road dona una stanza “bikers” ai bambini dell’Ospedale

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Si conclude domenica 30 luglio il viaggio di “Kustom road 2017”, l’evento curato dal Moto club SS33 Sempione dedicato al mondo delle moto custom e delle auto americane d’epoca, che si è svolto a Malpensafiere nello scorso mese di marzo con il patrocinio della Città di Busto Arsizio.

Con i proventi della manifestazione gli infaticabili organizzatori hanno potuto concretizzare ben quattro progetti benefici, destinati all’Associazione Le Stelle di Lorenzo onlus, alla società cooperativa Piccolo Principe, ai lavoratori socialmente utili del Distretto Urbano del Commercio e al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Parte dei fondi è stata utilizzata per esaudire il desiderio di quattro bambini di conoscere i loro idoli Fedez e J-ax e assistere al concerto che si è svolto a Legnano all’inizio di luglio.

Così Raffaele De Nicola, presidente dei “sempioners”: “grazie alla collaborazione di Marco Marazzini, organizzatore del Rugby sound, il nostro club si è attivato per rendere il 7 luglio una giornata indimenticabile per quattro bambini segnalati dall’associazione Stelle di Lorenzo con la quale collaboriamo da due anni: accolti nella club house da auto americane (grazie a Massimo Ortodossi e Daytona Garage) e da tutte le moto dei soci del club, vestiti con un gilet realizzato ad hoc per l’evento in stile bikers, i bambini e i loro familiari sono saliti a bordo delle auto e sono stati scortati fino al castello di Legnano, dove hanno realizzato il loro sogno.

Così Dario Tunesi, presidente dell’associazione che si occupa di esaudire i desideri di bambini sottoposti a trattamento medico prolungato, ringrazia SS.33 Sempione: “siamo rimasti favorevolmente meravigliati nel vedere tanto impegno e partecipazione da parte vostra anche nei dettagli più piccoli.. è stata un’esperienza bellissima per tutti, questo evento ha lasciato nei nostri cuori tanta gioia e speranza, vedere i sorrisi dei nostri bambini e sapere di aver dato il massimo per riuscire a fare quello che loro desiderano più intensamente ci aiuta a proseguire nel cammino.. l’auspicio è di poter organizzare congiuntamente altri eventi al fine di rendere felici, seppure per qualche istante, sempre più bambini con gravi patologie mediche”.

Un’altra parte dei fondi raccolti è stata destinata all’acquisto di tutti gli elettrodomestici occorrenti per l’apertura della Casa sull’albero, nuova realtà della cooperativa Piccolo Principe che sarà inaugurata a inizio 2018.

Il presidente Patrizia Corbo scrive: “abbiamo imparato ad apprezzare la vostra serietà e la disponibilità, oltre alla generosità che ci ha permesso di risolvere più di qualche problema. Insomma, noi vi abbiamo sentiti e trovati al nostro fianco… l’aiuto che sempre puntuale e generoso arriva è l’approdo di un’amicizia ormai consolidata, di una condivisione che affonda le radici in una storia comune che parla di etica della responsabilità e che appartiene al genere umano, la stessa storia che fa sì che ciascuno si senta responsabile dell’altro quando l’altro è delicato, fragile e bisognoso come lo sono i bambini”.

Significativo anche il coinvolgimento nella manifestazione di una decina di lavoratori socialmente utili, selezionati dal Distretto urbano del commercio: “è un piacere ringraziarvi a nome di tutti i lavoratori per la fiducia nei loro confronti – scrive il presidente Bruno Ceccuzzi – e per aver donato al DUC un furgone che renderà possibile gli spostamenti di materiale e attrezzature rendendo più agevole la realizzazione degli eventi”.

Ultima, ma non ultima, tappa del generoso viaggio di Kustom Road, il progetto che verrà svelato proprio domenica 30 luglio alle 10.00 all’Ospedale di Busto: la donazione di una stanza “bikers” al reparto di pediatria diretto dalla dottoressa Simonetta Cherubini. Alla cerimonia, oltre ai soci del club, sarà presente il vicesindaco Stefano Ferrario.