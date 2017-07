Ky-Mani Marley in concerto al Parco Tittoni

Tempo libero generica

Sabato 22 luglio appuntamento al Parco Tittoni con Ky-Mani Marley, il figlio di Bob.

Il cognome Marley è la sigla di una garanzia, e il simbolo a livello di una rivoluzione culturale, politica e sociale. Ky-Mani è il secondo più giovane degli undici figli di Bob Marley, icona del reggae in tutto il mondo che ancora oggi continua ad ispirare e influenzare il pubblico con la sua musica.

Nato a Falmouth, si trasferì all’età di nove anni a Miami. Inizialmente Ky-Mani non era a conoscenza delle sue doti musicali, lo sport fu il suo primo amore, avendo praticato in gioventù calcio e football. Per volere della madre prese lezioni di pianoforte e di chitarra, poi incominciò a suonare la tromba nella scuola media in cui studiava. Da adolescente iniziò con il rap pubblicando il singolo Unnecessary Badness. Anni dopo gli fu chiesto di registrare in uno studio di Miami come aiutante in una canzone.

Nonostante il rischio di sfigurare nel confronto con la carriera artistica del padre lui continuò registrando canzoni con i suoi fratelli Damian, Julian e Stephen. Ky-Mani firmò il suo primo contratto discografico per la Shang Records, con la quale registrò il suo primo album Like Father Like Son. Negli anni successivi la sua fama crebbe ancor di più, ricevendo diverse proposte di contratti discografici tra cui quella della V2 Records, scelta in conclusione da Marley.

SABATO 22 LUGLIO

KY – MANI MARLEY – il figlio di Bob Marley

IN CONCERTO

C/O PARCO TITTONI DESIO

Prezzo in cassa € 15 Se acquisti on line € 13 + diritti