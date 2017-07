La 2° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine vale un pass mondiale

Nel weekend tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si terrà a Varese la 2° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, corsa entrata da quest’anno nel circuito UCI Gran Fondo World Series e valida per la qualificazione al 2018 UCI Gran Fondo World Championships, che si svolgerà proprio a Varese a fine agosto 2018.

Si comincia sabato con la prova a cronometro, mentre domenica spazio alle corse in linea, gran e medio fondo. Per gli organizzatori la sicurezza è fondamentale; per questo la Società Ciclistica Alfredo Binda, in collaborazione coi partner NRC Occhiali e PuntoTours, ha apportato alcune modifiche ai tracciati studiandoli insieme alle Forze dell’Ordine del territorio in modo da eliminare i passaggi più critici per la viabilità. Il percorso più lungo sarà di 135 chilometri (per un dislivello di 2147 metri) e includerà cinque salite le cui pendenze medie oscillano tra il 5% e il 7,5%. Il percorso più breve sarà di 102 chilometri (per un dislivello di 1247 metri) con tre salite di media lunghezza e pendenze comprese tra il 5% e il 6,5%.

Poiché i Mondiali di Gran Fondo prevedono l’assegnazione della maglia di Campione del Mondo nella gara in linea, nella prova a staffetta e nella prova a cronometro, la Gran Fondo Tre Valli Varesine (valida anche per la Coppa Lombardia e per la Nord Ovest Road Cup) includerà da quest’anno la già citata prova a cronometro, che si disputerà su un percorso di 25 chilometri per un dislivello di 300 metri.

Gli organizzatori hanno inoltre creato un pacco gara imperdibile: un kit di integratori Enervit, tre prodotti per la cura del corpo HSA Cosmetics (azienda europea specializzata in prodotti innovativi e di qualità), due confezioni di miele del Consorzio Qualità Miele Varesino e un prodotto energetico pensato per gli sportivi. Il pacco gara include anche un coupon con sconti speciali per trattamenti medici presso il CDV (Centro Diagnostico Varesino) e dei caccia copertoni di Ciclo Promo Components. Inoltre, chi si iscriverà entro il 31 luglio riceverà un manicotto da ciclista personalizzato per l’evento prodotto da Bi-Bike (azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti tecnici specifici per l’abbigliamento sportivo),

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo sul sito ufficiale della manifestazione, oppure online su MySDAM. I partecipanti, sia uomini sia donne, saranno suddivisi in categorie di età (da 19 a over65). Non solo ciclo-amatori, ma anche tanti ospiti d’eccezione: il tre volte iridato Oscar Freire, il due volte trionfatore del Giro d’Italia Ivan Basso, l’ex professionista Daniele Nardello, la due volte campionessa d’Italia Noemi Cantele e Filippa Lagerbäk (modella, showgirl, conduttrice televisiva svedese dal 2014 volto femminile del canale Bike Channel di Sky) hanno già confermato la propria partecipazione.

A loro si aggiungeranno sicuramente altri nomi noti dello sport e del mondo dello spettacolo che andranno ad arricchire quella che già si preannuncia come una grande festa del ciclismo.