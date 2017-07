La “Basket Fest” porta i canestri nel cuore della città

Foto varie di pallacanestro

Che Varese sia una città sportivamente votata al basket lo sanno tutti, merito soprattutto dell’epopea targata Ignis e delle vittorie italiane e internazionali del passato. Un legame che però, talvolta, rimane confinato nei discorsi degli appassionati e nelle domeniche a Masnago, salvo quando la squadra decolla e va sulla bocca di tutti.

Ecco perché ha un senso che sabato prossimo – 15 luglio – sia proprio Piazza Montegrappa a ospitare la settima edizione della Basket Fest, la kermesse estiva organizzata dalla Pallacanestro Varese che per la prima volta sbarca nel cuore della Città Giardino dopo anni in cui si è disputata all’esterno del palazzo dello sport.

«Vedere piazza Montegrappa trasformata in playground dà davvero il senso di come questo sport sia legato alla nostra città» è la frase ricorrente che si ascolta a Palazzo Estense, sede della presentazione dell’iniziativa. Già, perché nella “squadra” (concetto che il dg biancorosso Claudio Coldebella ha ripetuto più volte) che organizza la “Basket Fest” ci sarà anche il Comune, rappresentato quest’oggi dall’assessore allo sport Dino De Simone, che sul parquet è stato un apprezzato arbitro. E poi ancora l’associazione “Amici del Campetto” che garantirà il supporto tecnico e tanti altri attori di cui parliamo più avanti.

Coldebella, tra le altre cose, garantisce la presenza di alcuni giocatori della Openjobmetis che verrà: «Non so se scenderanno in campo, però ci saranno Ferrero, Avramovic e uno dei nuovi acquisti, Tambone, oltre a coach Attilio Caja che è un grande appassionato delle partite “3 contro 3″». L’occasione, quindi, per conoscere da vicino anche i protagonisti della prima squadra.

DOVE, COME E QUANDO

La “Basket Fest” sarà una vera e propria maratona, con le partite del torneo “3 contro 3″ previste fin dalle 10,30, che andranno avanti sino alla sera. Le squadre, di quattro giocatori ciascuno, possono iscriversi attraverso il modulo pubblicato dal sito della Pallacanestro Varese e saranno suddivise in categorie: senior maschile, senior femminile, under 16, under 14, minibasket A e B.

Oltre ai premi del torneo, le formazioni che vinceranno le categorie senior maschile e femminile si qualificheranno alle Finali Nazionali di Riccione (28-30 luglio) di basket 3 contro 3, promosse dalla FIP e dalla FISB.

Le iscrizioni costano 10 euro a giocatore e danno diritto a ricevere la canotta ufficiale double face della manifestazione.

INTORNO AL CAMPO

Al di là delle partite all’ultimo punto, la festa metterà a disposizione anche un banco gastronomico curato dal Twiggy, la musica di RTO L’Altra Radio, le performance artistiche della WG Art e la presenza dello stand de “Il basket siamo noi”, il trust dei tifosi che proprio in questa occasione compie un anno e si schiera accanto alla società per l’organizzazione della festa, come ha sottolineato il suo presidente Luca Thomas Villa in fase di presentazione.

FARE CANESTRO NEL… CESTINO

Al torneo sarà presente a fianco degli organizzatori anche Aspem, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. «Forniremo i cassoni per “spingere” la raccolta differenziata – sottolinea l’ingegner Pier Paolo Torelli – La nostra città è già molto all’avanguardia sotto questo aspetto ma è importante fare sempre meglio. Speriamo che chi è abituato a fare canestro, centri anche il cestino della differenziata».