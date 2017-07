La Biblioteca riapre più completa e più bella

Vedano Olona - Biblioteca, nuovo allestimento

Ha riaperto oggi dopo una settimana di chiusura per il rinnovo degli arredi la Biblioteca comunale di Vedano Olona.

Il lavoro di rinnovo iniziato l’anno scorso è stato completato con la sistemazione della sezione bambini, ragazzi e saggistica (momentaneamente non ancora agibile per riorganizzazione del patrimonio librario).

Le sale hanno cambiato aspetto, è aumentato il numento degli scaffali (più colorati e funzionali, con tavoli rimovibili, area “morbida” per bambini e ceste di libri).

“Grazie ad un lavoro intenso cominciato lo scorso anno possiamo restituire agli utenti una Biblioteca più colorata, pulita e meglio consultabile – dice il consigliere delegato Andrea Calò – Da quando ci siamo insediati come Amministrazione, l’orario di apertura al pubblico è stato ampliato (7 ore in più) e reso uniforme per tutti i giorni. È stato maggiormente valorizzato l’intero piano terra con l’apertura dell’aula studio e l’esposizione di mostre importanti come quella di Gavino Sanna, e a breve quella di Franco Trinchinetti. In generale si è avuta più cura degli spazi con la pulizia, l’imbiancatura e la sostituzione di arredi obsoleti e dunque per i cittadini il servizio nel complesso è aumentato e migliorato”.

La biblioteca riapre con i consueti orari: