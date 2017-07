La Busto Pallanuoto pronta per le semifinali scudetto

Scatterà mercoledì 26 luglio la semifinale del Campionato Nazionale under 15 Maschile di pallanuoto che, nel girone 4 in programma presso la Piscina Comunale Olimpica di Palermo, vedrà in vasca anche la Busto Pallanuoto, società del vivaio Sport Management qualificatasi nelle scorse settimane per quest’importante appuntamento.

Ventiquattro squadre divise dunque in quattro raggruppamenti (Savona, Frosinone e Napoli le altre sedi), dai quali dopo 3 giorni di gare usciranno i nomi delle 8 promosse alle Final Eight Scudetto. Le avversarie della formazione bustocca nella semifinale di Palermo saranno: Amici Nuoto Puglia (altra società del vivaio Sport Management), Pescara Pallanuoto, Roma Vis Nova PN, Telimar Palermo e il Campolongo Hospital R.N. Le prime due classificate di ognuno dei 4 raggruppamenti in programma staccheranno il pass per il gran finale tricolore in programma dal 3 al 6 agosto a Savona.

I giovani atleti della Busto Pallanuoto (alla seconda semifinale consecutiva) dopo aver brillantemente superato la fase regionale e quella interregionale si affacceranno dunque a queste semifinali nazionali. A presentare quest’importante trasferta dei giovani che si allenano alle Piscine Manara Sport Management di Busto Arsizio è il tecnico Giulio Sartorello che racconta: “Questo è il secondo anno che riusciamo a qualificarci come categorie under 15. Il risultato rispecchia il buon lavoro ereditato e continuato da tutto lo staff, dai ragazzi e dai genitori che ci hanno supportato. Durante la fase regionale abbiamo peccato di agitazione e non abbiamo ottenuto i risultati che avremmo potuto raggiungere, ma adesso andremo a Palermo con la possibilità di giocare con tranquillità e dando il massimo. Lo scoglio più grande in assoluto siamo stati sempre e soltanto noi stessi, ma dopo aver raggiunto una buona amalgama di squadra e una testa forte, alla fine, ce l’abbiamo fatta a raggiungere le semifinali”.

Giulio Sartorello e i suoi ragazzi andranno a Palermo per cercare di tornare a casa con il risultato migliore possibile: “A Palermo incontreremo compagini super organizzate e con organici ben più strutturati del nostro, ma questo non ci spaventa, anzi ci stimola a fare bene. Dovremo far fronte anche a 4 assenze per motivi di salute, ma non importa. Il nostro obiettivo sarà quello di fare del nostro meglio, poi il risultato che arriverà sarà comunque ottimo”.

Questa la formazione della Busto Pallanuoto: Marco Morazzoni, Alessio Rosanò, Zeno Barbaglia, Fabrizio Carelli, Nicolò Greco, Simone Guaraschelli, Andrea Coscia Vanoni, Riccardo De Vita, Luca Borsani, Giacomo Bernasconi, Jacopo Piscioneri, Valentino Sgaramella, Andrea Cerullo, Fabrizio Carelli. All.: Giulio Sartorello.