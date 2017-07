La Caronnese cambia pelle e punta in alto

Le foto della Caronnese

La stagione 2017/18 della Caronnese è iniziata da circa una settimana, con i ragazzi che si allenano quotidianamente sotto la guida del nuovo allenatore Aldo Monza, ma la presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina, lunedì 31 luglio, presso l’Agorà del Comune di Caronno Pertusella.



Ad aprire la conferenza è stato il sindaco Marco Giudici che ha spiegato il significato simbolico del presentare per la prima volta la squadra all’Agorà: “Il comune e l’Agorà (la piazza) appartengono simbolicamente ai cittadini; di conseguenza la Caronnese dev’essere la squadra di tutti. Identità e tradizione sono dunque i capisaldi di una società seria, che da alcuni anni a questa parte è in costante ascesa”.

La presentazione è continuata con lo storico presidente Augusto Reina che ha in primis ringraziato Giudici dell’ospitalità: “Vorremmo avviare insieme al sindaco una collaborazione più stretta che possa portare benefici ad entrambe le parti, ma soprattutto creare un gruppo forte e coeso. Quest’anno abbiamo cambiato molto, ci siamo rinnovati, ma il nostro obiettivo non cambia: primeggiare e tentare la scalata al vertice nel rispetto dell’etica e della lealtà sportiva, valori che da sempre contraddistinguono la nostra società”.

E di cambiamenti ce ne sono stati davvero tanti quest’anno: oltre la rivoluzione della rosa (con solo cinque giocatori confermati), come ricorda l’amministratore delegato Roberto Fici l’organigramma societario comprende due pezzi da novanta come Giuseppe Pirola (diventato vicepresidente con delega alla Prima Squadra e alla Juniores Nazionale) e Paolo Taveggia (che è stato a lungo uno dei punti di riferimento del Milan e del calcio italiano e internazionale) nel ruolo di direttore generale dell’area tecnica. A loro si aggiunge il già citato Monza e quasi tutto lo staff, eccezion fatta per il preparatore dei portieri Enrico Lattuada.

“Credo molto in questi valori – continua Reina – sia che si parli di Prima squadra o di Settore giovanile e voi (riferendosi ai giocatori) dovete averli bene in mente: voglio entusiasmo, che è la chiave per ottenere i successi”. Proprio nelle Giovanili ci saranno tanti investimenti (e l’accordo di collaborazione tecnica con l’U.S. Aldini lo dimostra): il progetto a lungo termine, come sottolineato da Taveggia è quello di “far crescere i giocatori moralmente, umanamente e psicologicamente per rappresentare al meglio Caronno e la Caronnese”.

L’ambizioso club di Caronno Pertusella non si nasconde e, dopo il quinto posto dello scorso anno e la sconfitta ai playoff contro il Varese, è pronto a puntare in alto. Quanto in alto? “È chiaro che si parte sempre per vincere – afferma Pirola – ma anche qualora non dovessimo salire in C l’importante è non buttare via quanto di buono avremo fatto nel corso della stagione”.

Inizia dunque un nuovo corso per la Caronnese che può vantare tra le sue file l’esperienza del già citato Taveggia: “È una grande soddisfazione per me costruire qualcosa di nuovo; l’impegno, ma soprattutto la passione e l’umiltà che ci stiamo mettendo devono essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi che si appassionano al calcio e che ci seguono allo stadio. Questi valori si sono visti nella prima settimana di allenamento: tutti devono aiutare tutti e ognuno può imparare dagli altri, ma soprattutto bisogna avere certezze in noi stessi e nelle nostre possibilità. La Caronnese non nasce oggi, ma oggi inizia un nuovo corso che mantiene i valori storici del club, ma al contempo cerca di migliorarli”.

Spazio poi al mister e a qualche parola sulla squadra. “Ringrazio la società per avermi scelto – comincia Monza – e cercherò di ricambiare la loro fiducia. La pressione non mi spaventa, anzi dà stimoli: sappiamo che la stagione sarà dura, ma l’importante è sempre il gruppo e in questo ringrazio i senatori che mi stanno aiutando con i più giovani. La mia Caronnese sarà una squadra che darà battaglia: l’idea di modulo iniziale è il 4-3-3, ma è difficile parlare con certezza senza nemmeno un’amichevole alle spalle. Ciò che è certo è che ci faremo trovare pronti fin dal primo impegno ufficiale. Le altre squadre? Vedremo innanzitutto in che girone finiremo, ma onestamente non mi cambia nulla: è vero che molte squadre dal blasone importante hanno fatto una campagna acquisti di valore, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a costruire una grande squadra”.

Una parentesi anche sulla campagna abbonamenti che presenta alcune novità: la tessera rossa è la tessera VIP e, al prezzo di 150€, la Caronnese offre ai tifosi la possibilità di seguire dalla tribuna rossa centrale coperta tutte le partite interne di Serie D (includendo anche la distinta delle formazioni della gara e il giornale Caronnese Calcio News) e della Juniores Nazionale. La tessera blu, al prezzo di 85€, permette di accedere alla tribuna blu laterale coperta: il prezzo per gli over65 è di 50€, mentre le famiglie dei tesserati e i collaboratori della Caronnese la potranno ricevere versando 40€, con uno sconto di 10€ per chi si abbona entro il 31 agosto. Inoltre a tutti i possessori delle tessere di abbonamento la Caronnese regalerà la rossoblù card, una vera e propria fidelity card che riserverà agli abbonati speciali convenzioni in molti esercizi commerciali sul territorio. Per ulteriori informazioni su sconti e convenzioni è possibile consultare il sito www.caronnese.com.

Infine è stato pubblicato il calendario delle amichevoli estive: il 5 agosto alle 17.00 è in programma Caronnese-Pro Patria allo Stadio Speroni di Busto Arsizio; il 9 agosto i rossoblù sfideranno la Primavera del Milan a Storo alle 17.30, mentre il 13 agosto si giocherà un triangolare con Pro Sesto e Seregno sul campo di quest’ultimo.