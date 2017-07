La comunità piange i suoi cari

.

“Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire non ha ancora iniziato a vivere” (Martin Luther King)

La scorsa settimana Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Piera Casartelli, Enzo Viscardi, Carlo Magnoni, Dora Rosa Colombi, Silvio Somacal, Vittorina Lovato, Rocco D’Avola, Gerlando Russo Introito, Daniele Bossi, Giuditta Mascheroni, Salvatore Lo Piccolo, Antonio Cavalera, Alberto Agazzi, Carolina David, Veronica Limonta, Francesca Bianchi, Augusto De Zorzi.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.