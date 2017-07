La comunità piange i suoi cari

.

“Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire non ha ancora iniziato a vivere” (Martin Luther King)

La scorsa settimana Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

Germignaga ha accompagnato nel suol ultimo viaggio il suo storico sindaco, Giorgio Garagnani, primo cittadino dal 1971 al 2004, ricordato come instancabile protagonista della sua gente, che ora veglierà sul paese dall’alto dei Cieli.

La Chiesa di Milano ha perso due figure pastorali, Don Giuseppe Fonsato, parroco di Castelveccana, molto amato per la sua simpatia e sensibilità e Monsignor Giampaolo Citterio, vicario episcopale per la zona IV di Rho ma originario di Cassano Magnago.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Luciano Formaggia, Lucia Pressato, Jose Tosato, Maria Malnati, Zaira Zordan, Elisa Betto, Adele Zonda, Fabrizio Mandelli D’Agostini, Florindo Gava, Dorina Santini, Loredana Cantoni in Catella, Giovanna Perri in Rondinella, Cav. Angelo Calitri, Ernestina Gamberini, Maria Sirizzotti ved. Iannello, Antonio Balzarini.

