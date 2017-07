La Cub Trasporti: “Nessuna polemica con altre sigle”

Il sindacato Cub Trasporti si sta muovendo «unitariamente» con le altre sigle sindacali, «senza nessuna polemica».

(foto d’archivio)

Lo dice Renzo Canavesi, segretario del sindacato di base, rispetto alla mobilitazione contro l’ingresso a Malpensa della cooperativa Alpina. Viene contestato un passaggio dell’articolo in cui si diceva che la cub si è mossa “in polemica con le altre sigle sindacali”. «Ribadiamo che tutte le iniziative in questi mesi intraprese dalle organizzazioni sindacali, iniziate nel novembre 2015 per impedire l’entrata della cooperativa Alpina presso il piazzale di Malpensa, sono state prese unitariamente da tutte le ooss. La cub trasporti unitariamente con le altre ooss, anche in questa giorni sta partecipato alle iniziative di lotta, senza nessuna polemica, consapevole dell’importanza della battaglia in atto, che deve vedere il massimo di unità dei lavoratori».