«La cultura alimentare fa bene alla provincia»

Cresce la rete dei mercati di Campagna Amica in provincia di Varese. Si è inaugurato infatti oggi, sabato 29 luglio, quello di Induno Olona. In un piazzale di San Cassano colorato di giallo, ha preso il via la fase sperimentale del nuovo agrimercato di Coldiretti. «Questo mercato — spiega il presidente di Coldiretti Varese, Fernando Fiori — nasce con l’intento di valorizzare la valle che lo ospita, contribuendo a rendere questa piazza un punto di ritrovo. Coldiretti, infatti, crede fortemente nella valorizzazione dei paesi della provincia che, tramite gli agrimercati, possono diventare veri e proprio centri aggregativi».

Presenti all’inaugurazione del mercato di Campagna Amica, nato grazie alla collaborazione con l’associazione A.S.Far.M. e il patrocinio del comune di Induno Olona, i vertici di Coldiretti Varese, il presidente di Campagna Amica, Paolo Zanotti, e il sindaco Marco Cavallin (nella foto).

«Un’iniziativa, quella di Coldiretti — ha raccontato il primo cittadino Cavallin, durante la cerimonia del taglio del nastro —, che fa bene a Induno Olona, perché punta a rivitalizzare un’area importante ma periferica del nostro paese, grazie alla cultura del cibo sano e giusto».

L’agrimercato di Induno — prosegue l’associazione degli agricoltori — avrà cadenza settimanale e si terrà il sabato mattina dalle ore 8 alle 13. Al suo interno sarà possibile trovare prodotti quali formaggi freschi e stagionati sia bovini che caprini, salumi, ortaggi e frutta di stagione, miele di acacia, di castagno e di millefiori, marmellate e succhi, vino dell’Oltrepò Pavese e riso, tutto rigorosamente Made in Italy.

Il mercato indunese si andrà ad unire agli altri cinque della rete Campagna Amica, presenti in tutta la provincia di Varese. E che vedono impegnati al loro interno quasi 30 produttori locali.

«Questi punti — conclude Fiori — rappresentano la campagna che arriva nei centri urbani, portandosi dietro i suoi prodotti, le sue storie e i suoi valori. I mercati di Coldiretti sono il punto di incontro tra produttori e consumatori, la cui forza è testimoniata dalla presenza capillare nel nostro Paese e nel nostro territorio. Un Mercato di Campagna Amica consente, appunto, di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana garantita».