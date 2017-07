La danza nei secoli: appuntamento con MusicArte Festival

evento golf club luvinate

Lunedì 17 luglio alle ore 21, presso il chiostro del Golf Club Varese, terzo appuntamento del “MusicArte festival 2017”, la stagione concertistica organizzata dal Comune di Luvinate e dall’Associazione MusicArte, in collaborazione con la Pro Loco Luvinate.

“La Danza nei secoli” è il titolo della serata e sarà appunto la danza il tema conduttore; si ascolteranno antiche danze raffinate come la Pavane, danze ungheresi, polke, brani virtuosistici e non solo: l’orchestra “MusicArte” affiancherà due solisti d’eccellenza: il violista Fabio Merlini, per anni prima viola dei Solisti Veneti, e la giovanissima ma talentuosa violinista Giulia Rimonda.

Il concerto sarà dedicato a Don Peppino Forasacco, ex parroco di Casbeno, recentemente scomparso, che ha aiutato a far nascere e ha ospitato l’associazione MusicArte dieci anni fa, prima che arrivasse a Luvinate.

L’ingresso è libero. Info su www.musicarteclassica.it