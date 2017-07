La Fanfare festeggia i suoi cinquant’anni

fanfara bersaglieri lonate

“La proloco di Lonate Pozzolo, in occasione dell’apertura dei festeggiamenti per i 50 anni di fondazione della Fanfara di Lonate, organizza venerdi 7 luglio, alla propria tensostruttura in Viale Po la “Festa di Buon Compleanno”. L’apertura della festa è alle 19 e 30 con possibilità di cenare mentre alle 21 ci sarà la presentazione degli allievi della fanfara e l’esibizione. Durante il breve concerto taglio della torta e brindisi degli auguri offerti dalla proloco. La serata continua con “Romina”.