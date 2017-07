La Fondazione della Comunità di Malnate cerca un tirocinante

maurizio ampollini

La Fondazione della Comunità di Malnate ha aperto le candidature per la ricerca di un tirocinante che collaborerà nella segreteria per un periodo di 10 mesi a 20 ore settimanali. La call resterà aperta sul sito della Fondazione fino al 31 Agosto prossimo e, nel periodo tra il 1° e il 15 di Settembre, i responsabili contatteranno i candidati – esclusivamente quelli ritenuti idonei – per procedere alla selezione definitiva.

Avete mai considerato la carriera in un ente non profit? Con più di 700mila occupati in Italia (+ 169,4% di crescita occupazionale tra il 2001 e il 2011, secondo i dati Istat), il Terzo Settore si dimostra il motore di un’economia sostenibile e inclusiva, ma allo stesso tempo capace di generare occupazione. A chi è rivolta questa opportunità? Ai giovani di età compresa tra i 21 e i 29 anni, domiciliati preferibilmente a Malnate (in subordine, in uno dei Comuni dei distretti di Tradate, Arcisate, Azzate o Sesto Calende), con requisiti personali idonei all’attivazione di Tirocinio extracurriculare di “inserimento/reinserimento al lavoro”, rivolto a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.

Inoltre, è preferibile il possesso di laurea, o di titolo di studio superiore nelle materie attinenti le finalità e gli obbiettivi della Fondazione. In generale, i settori di studio privilegiati saranno quelli giuridici, economici, manageriali, nonché della comunicazione. Sarà, inoltre, auspicabile una specifica esperienza nell’applicazione di tali expertise al terzo settore.

Cosa offre la Fondazione? Questa opportunità permetterà ad un giovane di affiancarsi allo staff della Fondazione, aumentando così le sue opportunità di apprendimento sul campo, stimolando anche le competenze relazionali, motivazionali e di impegno sociale, potendo considerare la possibilità di una carriera futura anche nell’ambito del terzo settore.

Elemento non secondario, il tirocinio prevede il compenso di 600 euro lordi mensili. Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione della Comunità di Malnate: “L’opportunità è offerta nell’ambito del progetto Giovani di Valore, con l’intento di facilitare le connessioni tra giovani e lavoro. Il nostro intento è quindi di mettere in rete, migliorare e valorizzare le risorse dei giovani presenti sul nostro territorio”.

Sul sito della Fondazione www.fondazionemalnate.it è possibile scaricare la call completa e si trovano tutte le informazioni aggiuntive.