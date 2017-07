La Gallaratese vuole la prima categoria

Gallarate

La terza categoria è fatta, adesso prendiamoci la prima. È la parola della Gallaratese Calcio che archiviata la prima stagione dalla rinascita scalda ora i motori per il nuovo anno. Presentandosi con nuovi acquisti e la determinazione di continuare la risalita.

«Il primo anno è andato benissimo: abbiamo vinto il campionato, anche se avremmo potuto vincere prima» ha spiegato ai ragazzi il presidente Ciro Intermite, affiancato dal vice Giorgio Caravati.

«Al ds Gianzini ho chiesto di cercare ragazzi per ripetere il buon risultato dello scorso anno. Perché la nostra intenzione è passare in prima categoria».

Il Ds Giuseppe Gianzini ha così selezionato un bel gruppo di nuovi acquisti per rafforzare la rosa: new entry sono Lofrano, Rizzo, Spitaleri, Modde, Cuviello, Moussafir, Maglione, Izzo, Plebani, Antonino

Sulla panchina, il nuovo allenatore Fabrizio Plebani, che subentra a Pierluigi Contaldo.

Gallarate

Ciro Intermite mentre parla alla squadra, durante la presentazione al bar del museo Maga.

La Gallaratese affronterà il girone che comprende le squadre della zona tra il Legnanese e l’Alto Milanese (qui tutti i gironi). «Unica nota dolente: giocheremo non a Gallarate, pur chiamandoci Gallaratese» spiega ancora Intermite. È mancato infatti l’accordo per l’utilizzo dello storico campo di gioco della Gallaratese, l’affascinante stadio Majno: la squadra giocherà in casa al campo sportivo di Casorate Sempione. «Sperando per l’anno prossimo nella possibilità di tornare a Gallarate».