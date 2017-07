La Grande Bellezza chiude il tour del Sacro Monte

La terza e ultima giornata di tour al Sacro Monte di Varese per il progetto Varese4U, è passata dalla bellezza ambientale all’eccellenza culturale.

Sono stati molti gli straordinari belvedere visti, come quello, qui sotto, dalla terrazza dal Camponovo



Ci ha portato a scoprire dopo l’arte e la spiritualità, anche lo spettacolo, la cultura e la convivialità che fanno battere il cuore del Borgo.

Tra le persone incontrate, anche Andrea Chiodi il direttore del festival Tra Sacro e Sacro Monte, che porta ogni settimana centinaia di persone al borgo a seguire spettacoli intrisi di spiritualità.

Ma è stata anche la giornata in cui le Gev del sacro Monte hanno suggerito delle passeggiate in partenza da questo luogo, quella in cui abbiamo incontrato alcuni protagonisti della vita del borgo e quella in cui le Istituzioni hanno parlato del ruolo del sacro Monte nella vita culturale e turistica della città: come l’assessore alla cultura del comune Roberto Cecchi.

