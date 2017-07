La Guardia di Finanza trionfa nel Palio in Divisa

foto varie di canottaggio

Doma il vento, cavalca le onde e batte i rivali: festa grande per l’equipaggio remiero della Guardia di Finanza che domenica si è aggiudicata la 10a edizione del Palio in Divisa di Luino, disputatosi sulle acque del Lago Maggiore con l’organizzazione della Canottieri locale.

L’equipaggio dei finanzieri (Alessandro Del Ferraro, Luca Concoreggi, Danilo Segretario e Mario Dell’Aquila con il timoniere Fabio Tempesta) ha avuto la meglio della Croce Rossa Italiana e dei Carabinieri, giunti in quest’ordine sul podio finale.

Il Palio si è disputato nonostante un forte vento da Nord che ha messo in pericolo il confronto a colpi di remo; alle 18 la riunione decisiva ha fugato ogni dubbio, così gli equipaggi hanno potuto prendere posto sulle imbarcazioni da “coastal rowing” utilizzate per l’occasione.

La gara è stata impreziosita dalla presenza della squadra delle Fiamme Oro, che non era in classifica e che è stata composta da alcune stelle del canottaggio nazionale, quali Fabrizio Gabriele, Livio La Padula (4° alle Olimpiadi di Rio), Jiri Vlcek e Luigi Ganino (al timone Rosy Spozio, dirigente della Canottieri Luino).

La regata interforze è stata preceduta dal battesimo del nuovo “4 di coppia” per il coastal rowing intitolato alla memoria di Renato Scapolan, ex presidente della Camera di Commercio di Varese scomparso nel 2016. La cerimonia si è tenuta nella sede della Canottieri Luino alla presenza dell’attuale presidente dell’Ente, Giuseppe Albertini, della signora Scapolan e dell’assessore Alessandra Miglio per il Comune di Luino. Nell’occasione è stato anche ricordato il legame tra il progetto #DoYouLake? e la Varese Sport Commission (entrambi legati alla Camera di Commercio) con il mondo del canottaggio e con lo stesso Palio Remiero in Divisa, supportato quest’anno anche da Comune, Avav, Ascom Luino e Salvataggio Sub Alto Verbano.