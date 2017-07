La Lega: “Corbo fa lo sciopero della fame, ma è il suo Pd che manda i profughi”

«Bene se il sindaco di Besnate Giovanni Corbo prende una posizione riguardo la questione migranti» dice Giuseppe Longhin, capogruppo del carroccio in Provincia. «Ma come diceva Einaudi: bisogna conoscere per deliberare e mi spiace constatare che il sindaco non si sia informato. Il Prefetto è un funzionario che mette in atto le direttive del Governo, quel Governo che Corbo ha sempre appoggiato fino a quando i migranti erano nei paesi confinanti: Arsago, Somma Lombardo, Casorate. Ora che sono a Besnate inizia lo show, come se il problema fosse solo del proprio comune. Il problema è molto più grave di quanto si è detto durante l’assemblea pubblica di Besnate: i sindaci non possono fare nulla».

«Una cosa è infatti l’accoglienza tramite i bandi prefettizi (l’ultimo di oltre 20 milioni di euro per la sola provincia di Varese) che viene gestita dalle cooperative e l’altra è lo Sprar (Servizio Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il Comune di Besnate ha 32 migranti perché una cooperativa ha trovato degli alloggi e un proprietario accondiscendente, i cittadini sappiano che la stessa cooperativa potrebbe trovare altri 200 posti e nessuno, sindaco compreso, ha il potere di non accettare, anzi, il sindaco è obbligato a rilasciare le carte di identità a tutti gli ospiti. Diverso è lo Sprar a cui Corbo fa riferimento dove è il Comune che accetta di aderire fissando un limite di 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Non fosse per la gravità del problema sorriderei – conclude Longhin – al pensiero che sindaci eletti in finte liste civiche marcate PD hanno pareri e atteggiamenti completamente diversi: Aimetti di Comerio è per una accoglienza assoluta e senza limiti, Bellaria di Somma accetta in silenzio e Corbo minaccia uno sciopero della fame».

E se invece si adottasse l’accoglienza concordata, attraverso gli Sprar, come avviene a Malnate o Comerio? Alla Lega non piace comunque: «I sindaci Lega Nord concordano sulla linea di non aderire allo Sprar, infatti solo il 5% dei migranti è riconosciuto profugo» (il riferimento è ai soli migranti che ottengono asilo, la percentuale complessiva di chi ottiene una forma di protezione è ben più alto, intorno al 70%). La Lega rimane dell’idea che si debba respingere gestione diretta dei richiedenti asilo «senza cadere nella tentazione di “facili guadagni” dovuti all’accoglienza e, unanimi, criticano ogni spettacolarizzazione della politica amministrativa fine a se stessa chiedendo interventi e concretezza come nell’ultimo incontro avuto col prefetto».

«I sindaci sono democraticamente eletti con una linea programmatica chiara sul tema – aggiunge Matteo Bianchi, segretario provinciale del Carroccio – rappresentiamo le comunità. Pur comprendendo le difficoltà del caso, rigettiamo qualsiasi prevaricazione dei funzionari dello Stato verso i nostri territori».