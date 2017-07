La Lista civica di Cavalotti non si ferma, pronto il nuovo blog

Immagini dal Comune di Tradate

A seguito dell’esito del voto delle elezioni comunali dello scorso giugno, caratterizzato da una sempre minore partecipazione da parte degli elettori, la nostra lista è entrata in Consiglio Comunale con due consiglieri di minoranza. È nostra intenzione non abbandonare i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia e il loro voto e, come promesso, ci assumiamo il compito di vigilare sull’azione politica di chi governa la città.

Per far questo ci è sembrato opportuno e indispensabile, al fine di mantenere la relazione con le persone in un momento in cui la rete è al centro della comunicazione ormai di tutte le fasce d’età, dotarci di un blog attraverso il quale, in continuo contatto con i nostri consiglieri e i sostenitori della lista, dare voce alla presenza e all’azione di Partecipare Insieme 2.0 a Tradate.

Il nuovo blog vuole essere uno strumento per informare i cittadini sulla vita pubblica di Tradate, per condividere notizie che verranno poi diffuse in più canali, avrà delle sezioni dedicate al monitoraggio delle opere già approvate o finanziate durante l’amministrazione Cavalotti, e darà inoltre spazio a segnalazioni da parte dei cittadini e alle loro proposte. Da sempre, infatti, riteniamo importanti le persone e il contributo che ciascuno può dare, e con questo blog intendiamo riconoscere tale importanza.

Sarà un luogo di informazione trasparente, attenta e impegnata esclusivamente per il bene dei cittadini, che non si sottrarrà tuttavia al compito di richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità qualora si rendesse necessario.

Abbiamo preso un impegno ed intendiamo portarlo a termine, poi saranno gli elettori a dare il loro giudizio.

Lista civica Partecipare Inseme 2.0 di Tradate