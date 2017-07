La macchina organizzativa del Giro del Lago di Varese non va in vacanza

Foto varie

Continuano i preparativi per le competizioni intorno al Lago di Varese in programma domenica 24 settembre. La macchina organizzativa della corsa podistica “Il Giro del lago di Varese” e di quella in handbike “3 Ruote intorno al lago”, guidata da Polha Varese e Gam Whirlpool, si prepara ad un agosto di messa a punto del circuito e di raccolta delle iscrizioni dei partecipanti.

In cantiere c’è proprio la nuova edizione della manifestazione che quest’anno ritorna saldamente nelle mani della partnership tra Gam e Polha, come racconta la presidente della Polha Daniela Colonna-Preti.

«È bello ripercorrere la storia di questa iniziativa – racconta Colonna Preti – . Tutto cominciò intorno ai primi anni ’90 quando avevo cominciato a girare l’Europa per partecipare a delle maratone con alcuni atleti della Polha che correvano con la carrozzina paralimpica. Tra le gare più belle c’era, in Svizzera, il “Giro del lago di Sempach”, molto panoramica e piacevole da fare. Sempre negli stessi anni avevo iniziato a organizzare alcune “corse in carrozzina” con partenza nel cuore di Varese, in Piazza Carducci. Poi il successivo cambio di pavimentazione ci costrinse a pensare ad un nuovo tracciato ed ecco che venne spontaneo pensare ad un “giro del Lago di Varese”. Pensiero che restò tale fino a quando un giorno mi venne a cercare Giuseppe Bartoccini dell’ Associazione Cultura e Sport di Voltorre, per propormi l’organizzazione di una gara in carrozzina a Gavirate. Parlando a ruota libera gli raccontai il mio “sogno” di una gara unica a Varese e per lo sport per disabili in Italia, che comprendesse tutto il giro del nostro lago. La risposta raccolse tutto il mio entusiasmo e nell’aprile del 1997 ecco la prima edizione di 3 Ruote intorno al lago».

Dopo l’esperimento della scorsa edizione, quest’anno l’organizzazione sarà ancor più varesina ma soprattutto con una rete di collaborazioni che sta diventando una vera e propria squadra: « è vero, spiega la presidente di Polha – abbiamo rimesso in opera l’originaria partnership tra Gam e Polha coinvolgendo come co-organizzatori il Comune di Varese, l’Associazione Africa & Sport, il Velo Club Sommese e l’Associazione di Promozione Sociale Sestero Onlus, formando una squadra tutta varesina. Importanti novità di quest’anno sono il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e della Camera di Commercio attraverso Varese Sport Commission. Insomma, stiamo dimostrando che a Varese è possibile unire le forze per il bene di tutti. Abbiamo davanti mesi intensi dove sicuramente si uniranno a noi altri amici per presentare, domenica 24 settembre, una bella immagine ed un significativo contenuto della Varese più bella».