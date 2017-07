La mappa dei negozi aperti ad agosto

Foto varie

Agosto è un mese molto particolare per chi ha un’attività a queste latitudini: le città si svuotano e gli abitanti si dirigono verso le località di vacanza.

Ci sono però tre aspetti da tenere in conto: non tutti vanno in vacanza nello stesso momento, di questi tempi c’è anche chi in vacanza non può andarci e, inoltre, ci sono turisti che le vacanze scelgono di trascorrerle proprio qui.

Tre questioni con le quali devono fare i conti i negozianti che devono capire se chiudere anche loro oppure mantenere il presidio estivo nel proprio negozio.

Per orientarsi tra chi è aperto e chi invece chiude l’attività per ferie abbiamo realizzato una mappa dei negozi aperti ad agosto costruita sulla base delle segnalazioni dei commercianti stessi (INVIA LA TUA SEGNALAZIONE IN FONDO ALL’ARTICOLO)

Per comunicare il periodo di apertura della propria attività nel mese di agosto 2017 è sufficiente compilare il modello di iscrizione che trovate qui sotto in tutti i campi previsti.