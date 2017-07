La Notte degli Artisti riempie il paese di magia

Le immagini della Notte degli artisti edizione 2015 a Vedano Olona

E’ stata presentata questa mattina l’edizione 2017 della Notte degli Artisti – Mezzanotte Bianca, l’evento più atteso dell’estate vedanese, in programma venerdì 14 luglio.

Ricchissimo il programma dell’evento, che prevede una trentina di proposte che per iniziativa dei commercianti locali animeranno il paese nonché l’anteprima della singolare mostra dell’artista internazionale Franco Trinchinetti.

La manifestazione, patrocinata anche dalla Provincia di Varese, prevede la pedonalizzazione dalle 19 all’una di buona parte del centro storico che per l’occasione verrà animato da trampolieri e giocolieri professionisti in un crescendo che culminerà nello spettacolo circense “Disequilibri Precari – corda Molle” in piazza San Maurizio.

Ulteriore divertimento per le vie del paese sarà assicurato dal cantautore vedanese Pasquale Bevilacqua e dal gruppo Les Fleurettes e GAB.

L’offerta, davvero vastissima, prevede anche con lo spettacolo dei Cuorieroi, con travestimenti tratti dai personaggi dei fumetti, simulatore F1, tornei di Fifa 2017, sfilate di acconciature stravaganti e di stile, bolle giganti e baby dance con la presenza dell’amato clown Salamino.

Per tutta la notte si potranno degustare stuzzicherie nei bar del paese, originali novità nelle gelaterie, apericena a buffet e una variegata teoria di pizze, panzerotti, piadine e frittelle oltre all’immancabile street food di qualità, con gnocco fritto, salamelle e verdure alla griglia.

Completa l’offerta l’Happy Hour di mezzanotte al Centro Sociale di Villa Spech e, dulcis in fundo, la sofisticata Buosi Food Experience con Cremolate, succhi di frutta artigianali, bomboloni e ciambelle.

Ulteriori originali esperienze le offriranno le erboristerie del paese con trattamenti per la pelle del viso e le essenze degli animali selvatici.

Un laboratorio artistico sarà attivo alla Tana delle Costruzioni di via Papa Innocenzo dove verrà organizzato anche uno spazio colore per i più piccoli, mentre nei pressi l’Arlecchino proporrà Dj set con I Love Vinyl e animazione by Felix.

Impossibile citare in dettaglio tutte le altre iniziative ancora in fase di ultimazione ma saranno disponibili anche gadget personalizzati, Photo Circus, Shabby Art, cucito creativo e non ultimo un punto informativo con i coordinatori del Controllo di Vicinato.

Apertura straordinaria anche del centro di aggregazione giovanile di via dei Martiri.

Lungo la centrale via Matteotti si potranno ammirare la mostra fotografica dell’Anpi sul ruolo delle donne nella Resistenza e l’attesa anteprima della mostra di Franco Trinchinetti che disporrà una buona parte dei quadri che raffigurano oltre un centinaio di personalità vedanesi trasfigurati dalla sua sempreverde vena artistica. Grande curiosità per vedere raffigurati e riconoscere i compaesani: la mostra vera e propria verrà poi inaugurata in tutta la sua completezza il giorno successivo, sabato 16 luglio, alle 18 in villa Fara Forni.

Per accogliere l’afflusso delle persone anche dal circondario sono stati predisposti diversi parcheggi di prossimità: in particolare si raccomanda di usufruire di quello del cimitero di piazzale Donatori del Sangue e quello dipendenti Lati in via Baracca, aperto per l’occasione.

L’Amministrazione comunale, che organizza l’evento, invita tutti “a lasciare a casa l’auto per una volta e a godersi in compagnia e serenità una serata in paese diversa dalle altre raccomandando, anche in occasione della festa, la corretta raccolta differenziata dei rifiuti nelle isole ecologiche presenti in vari punti nonché il rispetto del divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro”.