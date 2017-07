La nuova Varesina si affida al talento di Giovio

Foto varie di calcio

Grandi manovre in casa Varesina Calcio: il club rossoblù ha da poco presentato il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione, Massimo Radicchi. L’ex responsabile degli osservatori del Milan ha già ricoperto il ruolo di DS con il San Marino (stagione 2009/2010), squadra con cui ha centrato i playoff in Lega Pro, ma soprattutto è un uomo di esperienza che contribuirà certamente al percorso di crescita della compagine rossoblu.

E dopo aver presentato Radicchi il club di Venegono Superiore ha sparato un grande colpo di mercato: la firma di Marco Giovio. L’attaccante classe 1990 è stato prelevato dal Varese per la cifra di 75mila euro e il suo arrivo in rossoblù potrebbe convincere Diego Frugoli a restare per formare una coppia d’attacco devastante. Il DS Radicchi e il DG Matteo Di Caro hanno orgogliosamente presentato il neoacquisto, sottolineando la volontà del giocatore stesso di voler vestire la maglia della Varesina.

Un passaggio in qualche modo epocale: Giovio è stato uno dei punti fermi del Varese dell’ultimo biennio, ha contribuito in modo pesante alla promozione dall’Eccellenza alla Serie D e ha provato a replicare anche nella scorsa stagione, pur segnata da alcuni problemi fisici. Ora, dopo un’estate a ricaricare le pile, la ripartenza da Venegono, con la possibilità di lasciare davvero il segno.

Ma il mercato rossoblù non si ferma al fantasista barbuto. La Varesina ha presentato anche tre giovani classe 1998: Mattia Martedì, esterno destro di proprietà del Cesena (lo scorso anno in prestito all’Imolese con cui ha vinto i Playoff del girone D); Davide Ghidini, centrocampista duttile di proprietà dell’Atalanta; Antonio De Fazio, esterno sinistro di proprietà della Lucchese convocato lo scorso anno nella Rappresentativa Nazionale Under 18 di serie D per il torneo di Viareggio, collezionando 3 presenze.

Insomma, un veterano e tre giovani utili a piazzare pedine necessarie nelle posizioni che saranno occupate dagli “under”. La squadra prende forma e a quanto pare rinnova una certa ambizione dopo la salvezza acciuffata in extremis nei playout della scorsa primavera.