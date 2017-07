La Polizia Locale fa il punto sui controlli nei weekend

Polizia locale Gallarate

Dopo i primi weekend (periodo 9/6-23/06) del “servizio supplementare” svolto dal personale agli ordini del comandante Antonio Lotito, è possibile stilare un bilancio dell’attività in orario serale e notturno.

Un’attività che va ben oltre le sanzioni per il divieto di sosta nel centro storico. Interventi, questi ultimi, che restano comunque necessari per mettere ordine alla pessima abitudine del posteggio selvaggio a ridosso dell’area pedonale. Le multe ai veicoli parcheggiati in violazione del codice della strada spiega l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, non devono essere lette come un accanimento al solo scopo di fare cassa. «Il nostro obiettivo è semplicemente quello di mettere ordine, di fare capire che le regole vanno rispettate. Ho sentito parlare di “valanghe di multe” per divieto di sosta in occasione del primo venerdì di controlli: ebbene, dalle 18 alle 24 sono state comminate 27 sanzioni, quattro ogni ora. Non mi sembra un numero così elevato. E circa le proteste per i veicoli rimossi (tre negli ultimi due fine settimana), si tratta di mezzi che ostruivano il passaggio davanti ai passi carrai, impedendo l’uscita e l’ingresso dei residenti, o di automobili con l’assicurazione scaduta».

Va poi precisato che la presenza degli agenti gallaratesi nel centro storico non deve essere collegata al solo contrasto della sosta selvaggia: la polizia locale svolge, infatti, anche attività di presidio e di controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni nelle vie e nelle piazze centrali. Le stesse aree dove i venditori abusivi tentano di piazzare la loro merce: due i sequestri eseguiti.

Sempre numeri alla mano, la principale attività svolta risulta essere quella lungo le strade, tramite l’utilizzo dell’autovelox: gli automobilisti pizzicati oltre i limiti di velocità consentiti sono stati 27, ai quali si aggiunge una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono invece stati quattro gli incidenti rilevati, fortunatamente tutti senza feriti gravi.

Infine, il contrasto a un fenomeno tipicamente estivo, quello degli schiamazzi. «Siamo intervenuti in otto diverse occasioni, nella maggior parte dei casi su segnalazione dei cittadini» riepiloga l’assessore Caruso. «È un problema che teniamo monitorato non solo nei weekend e che interessa soprattutto le zone periferiche di Gallarate. L’attenzione delle pattuglie nei confronti dei rioni, in questo periodo dell’anno, viene incrementata».