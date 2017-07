La protesta è finita: i richiedenti asilo lasciano la stazione di Varese

Si è sbloccata attorno alle 10 la situazione alla stazione dello Stato di Varese, dove da ieri pomeriggio un gruppo di richiedenti asilo provenienti da Busto Arsizio stazionava in attesa di una risposta dalla Prefettura di Varese.

Questa mattina, dopo una riunione tra i vertici di Prefettura e forze dell’ordine, è stato raggiunto un accordo e i ragazzi sono tornati a Busto Arsizio con il treno per rientrare nel centro di accoglienza di via dei Mille. I termini dell’accordo verranno resi noti in giornata dalla Prefettura.

Lo sgombero del piazzale e la partenza si sono svolti tranquillamente, anche se si è vissuto un momento di concitazione perché uno dei richiedenti asilo ha avuto un malore proprio al momento di salire sul treno, ed è stato soccorso in stazione. L’arrivo a Busto, sempre senza disordini, è avvenuto intorno alle 11, con i richidenti asilo che si sono diretti verso il centro di via dei Mille, gestito dalla società KB srl.