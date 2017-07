La pubblicità sul web offre molte opportunità

Immagini varie

L’appuntamento ha richiamato in Camera di Commercio operatori economici interessati a un approfondimento sulle opportunità che offre la pubblicità sul web. E questo in occasione di uno degli incontri varesini del ciclo Eccellenze in Digitale ’17, percorso formativo promosso a livello nazionale da Google e Unioncamere che prevede seminari gratuiti per aiutare le pmi a sfruttare le opportunità del web grazie a tutor digitali territoriali. Del resto, questo percorso formativo è un tassello del progetto Punto Impresa Digitale (PID) che vede le Camere di Commercio italiane impegnate sul fronte sempre più decisivo della competitività online dei sistemi economici locali. I punti impresa digitale sono infatti uno degli attori della rete “Industria 4.0”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, che vede operativi anche i digital innovation hub delle associazioni di categoria e i competence center, centri di ricerca e sviluppo tecnologico nazionali.

Ritornando all’incontro di oggi, una particolare attenzione è stata riservata al tema del search engine marketing (SEM) quale strumento per promuovere l’azienda e creare campagne di marketing sul piano telematico. Gli esperti intervenuti hanno poi analizzato, di pari passo con gli operatori economici presenti, argomenti quali l’importanza della segmentazione e i meccanismi di funzionamento della Sem oltre che le modalità di Google adWords quale strumento per fare annunci pubblicitari

Il percorso formativo “Eccellenze in digitale 2017”, rivolto soprattutto alle medio e piccole imprese, insieme alla parte di analisi e di approfondimento teorico caratterizzante la seduta mattutina con l’indicazione delle migliori strategie per essere efficacemente online, prevede anche delle sessioni pomeridiane. Queste ultime vogliono offrire alle aziende l’occasione di avviarsi concretamente, grazie al supporto del tutor, verso un percorso digitale che sia in grado di migliorare la loro competitività.

Dopo quello di oggi (ndr. mercoledì 19 luglio), i prossimi appuntamenti di “Eccellenze in digitale 2017” sono fissati per il 20 settembre, quando si parlerà dei social network, e ancora il 20 ottobre, allorché al centro ci sarà il rapporto tra agricoltura e social media, il 20 novembre, per discutere di industria 4.0, e infine il 12 dicembre, con l’analisi dei dati web.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi sul sito della Camera di Commercio varesina all’indirizzo web www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Innovazione”.