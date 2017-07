La questione dei migranti sta polarizzando il mondo

Foto varie

Storicamente il genere umano migra, poiché a partire dal continente africano per dispersione e frammentazione si sono formate specie e sottospecie distinte che hanno occupato ogni luogo del pianeta in grado di permettere una riproduzione consapevolmente orientata all’agire comunitario.

Tutto ciò, con la finalità di garantire le condizioni di sopravvivenza, grazie alla grande capacità di adattamento – quella che l’antropologo tedesco Arnold Gelhen chiama “l’apertura dell’uomo al mondo e a un immenso campo di sorprese” -, che da due milioni di anni ha generato una storia delle migrazioni che ci ha condotto al presente. Nella consapevolezza crescente che l’insostenibilità del modo di produzione capitalistico e i reiterati conflitti che insanguinano il pianeta rendono sempre meno ospitali vaste aree del globo, alimentando di conseguenza lungo tutto il corso del ventunesimo secolo imponenti migrazioni interne ed esterne agli stati, con caratteristiche assai diverse da quelle che hanno contraddistinto.

Per approfondire fenomeni migratori nella loro scansione storica ed affrontare realisticamente gli scenari futuri, è assai efficace la lettura del saggio di Valerio Calzolaio e Telmo Pievani “Libertà di migrare“(Einaudi pag. 130 euro 12,00), in quanto in particolare evidenzia le contraddizioni che si stanno delineando in rapporto alla Dichiarazione universale dei diritti umani del dicembre 1948, che prevede il diritto alla libertà di movimento e di migrazione. Infatti, come ha sostenuto acutamente Padre Solalinde, il religioso messicano candidato al Nobel per la pace, «la questione dei migranti sta polarizzando il mond»”.

L’acuirsi delle diseguaglianze economiche a livello mondiale determina analogamente una profonda diseguaglianza rispetto alla teorica libertà di migrare, poichè in presenza del diritto di uscita dagli stati, non corrisponde un altrettanto diritto di entrata.

Imuri, i pattugliamenti in mare e le barriere giuridiche che l’arcigno ed egoista Nord del mondo frappone all’ingresso di coloro che esercitano il diritto di fuga da persecuzioni e guerre e dai disastri geofisici e qelli idrometereologici generati dai cmbiamenti climatici, dimostrano di non reggere nella loro arcitettura dinanzi alle cifre impressionanti della pressione migratoria. La vicenda siriana ha fatto espodere il numero dei rifugiati e degli sfollati interni, dato che il medio Oriente è da tempo lacerato da molteplici conflitti, tanto che l’Unhcr ha stimato nel 2014 59,5 milioni di migranti forzati, distribuiti nei campi profughi perlopiù dei paesi economicamente meno sviluppati confinanti, a fronte del milione che hanno trovato ospitalitànella ricca Germania. Invece, dal 2008 al 2014 i migranti ambientali, a causa di eventi estremi e la conseguente delocalizzazione, sono stati calcolati dall’ Idmc in ben 185 milioni di persone di 175 differenti paesi, con danni economici ingenti. Infine, il quinto rapporto dell’Ipcc sui cambiamenti climatici ha stimato in 40 milioni di abitanti di grandi città costiere a rischio di sommersione e in 200 milioni gli spostamenti di persone da qui al 2030 a causa della desertificazione dei suoli, di cui 60 milioni potrebbero muoversi sall’Africa subsahariana verso il Nordafrica e l’ Europa. Per Calzolaio e Pievani, a fronte di scelte migratorie tutt’altro che volontatie, non solo devono essere abbamdonate le distinzioni amministrative dei migranti,ma unitamente ai naturali obblighi morali nei confronti dei profughi, i negoziati sul clima devono farsi carico dei profughi ambientali e della gestione della loro ricollocazione. Al contempo, sulla base dell’Agenda 2030 per lp Sviluppo sostenibile, adottata dall’Onu il 22 settembre 2015, le politiche migratorie dovranno esssere pianificate e gestite con quella”virtù necessaria, ma purtroppo scarsa al momento, che è la lungimiranza.”